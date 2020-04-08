2020-04-08T12:50:44+03:00
Происшествия

Полицейские поймали водителя, сбившего инспектора ДПС из-за номера, закрытого бумажкой

За рулем «Лады» был 27-летний мужчина
Петр КИБЕР
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В Петербурге водитель "Лады" сбил инспектора ДПС.В Петербурге водитель "Лады" сбил инспектора ДПС.Фото: Алексей ФОКИН
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Сотрудники полиции нашли и задержали владельца «Лады», который ночью 7 апреля сбил инспектора ГИБДД, остановившего легковушку из-за того, что задний номер машины был закрыт листком бумаги.

- 7 апреля в 01:30 около пункта оплаты ЗСД на Большой Каменке нарядом был остановлен автомобиль «ВАЗ-21134» под управлением 27-летнего владельца. Однако водитель выхватил у инспектора проверяемые документы и попытался скрыться, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудник ДПС схватился за руль машины нарушителя, но тот все равно дал «по газам» и, сбив полицейского, сумел скрыться. Впрочем, рука правосудия его настигла довольно быстро. По данным водителя было установлено его место жительства и уже утром мужчину поймали у его дома.

Нарушителя отвезли в отделение, где не него составили административный протокол и завели уголовно дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Виновному грозит от крупного штрафа до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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