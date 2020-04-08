2020-04-08T12:57:58+03:00
Общество

МФЦ Ленобласти возобновят работу 9 апреля 2020 года

Центры будут принимать заявителей в ограниченном режиме
Лилия КОЗЛОВА
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МФЦ Ленобласти начнут работу с 9 апреля в ограниченном режимеМФЦ Ленобласти начнут работу с 9 апреля в ограниченном режимеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области с 9 апреля 2020 года возобновят работу многофункциональные центры «Мои документы». Заявителей будут принимать в ограниченном режиме и только по предварительной записи. Заявку можно подать начиная с 8 апреля по телефону отделения или на официальном сайте.

- Приносим извинения за неудобства и просим жителей области с пониманием отнестись к ситуации. Сегодня очень важно позаботиться о нашем здоровье и здоровье наших близких. Как только удастся минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, центры начнут работу в привычном, удобном режиме, – прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Подать документы можно будет только по социально значимым услугам, таким как регистрация недвижимости, оформление внутреннего паспорта, назначение пенсий, оформление выплат по беременности и родам, социальная помощь отдельным категориям граждан, регистрация рождения и смерти. Выдача результатов будет осуществляться также по записи после подтверждения готовности документов.

Консультирование доступно по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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