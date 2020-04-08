МФЦ Ленобласти возобновят работу 9 апреля 2020 года

8 Апр 2020 2020-04-08T12:57:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области с 9 апреля 2020 года возобновят работу многофункциональные центры «Мои документы». Заявителей будут принимать в ограниченном режиме и только по предварительной записи. Заявку можно подать начиная с 8 апреля по телефону отделения или на официальном сайте.

- Приносим извинения за неудобства и просим жителей области с пониманием отнестись к ситуации. Сегодня очень важно позаботиться о нашем здоровье и здоровье наших близких. Как только удастся минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, центры начнут работу в привычном, удобном режиме, – прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Подать документы можно будет только по социально значимым услугам, таким как регистрация недвижимости, оформление внутреннего паспорта, назначение пенсий, оформление выплат по беременности и родам, социальная помощь отдельным категориям граждан, регистрация рождения и смерти. Выдача результатов будет осуществляться также по записи после подтверждения готовности документов.

Консультирование доступно по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.

ИСТОЧНИК KP.RU