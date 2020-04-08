2020-04-08T13:15:27+03:00
Общество

392 пациента с подозрением на коронавирус находятся в Боткинской больнице

Из них 16 человек – в реанимации
Петр КИБЕР
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392 пациента остаются в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус.392 пациента остаются в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главный врач Боткинской инфекционной больницы Денис Гусев в эфире программы «Время» на Первом канале рассказал о том, сколько пациентов в настоящее время лежат в стационаре с подозрением на коронавирус. На вечер 7 апреля их было 392 человека.

- Из них 138 имеют подтвержденный диагноз COVID-19. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой, либо в среднетяжелой форме, - заявил Денис Гусев.

Однако некоторые пациенты тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Сейчас в реанимации Боткинской больницы находятся 16 пациентов с тяжелой формой заболевания. При этом девять человек пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Одной из пациенток с положительным тестом на коронавирус стала женщина на 28-й неделе беременности. Поначалу ее состояние было крайне тяжелым, но врачам удалось стабилизировать пациентку и сейчас есть надежда, что мама и будущий малыш будут в полном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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