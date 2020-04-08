392 пациента с подозрением на коронавирус находятся в Боткинской больнице
Главный врач Боткинской инфекционной больницы Денис Гусев в эфире программы «Время» на Первом канале рассказал о том, сколько пациентов в настоящее время лежат в стационаре с подозрением на коронавирус. На вечер 7 апреля их было 392 человека.
- Из них 138 имеют подтвержденный диагноз COVID-19. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой, либо в среднетяжелой форме, - заявил Денис Гусев.
Однако некоторые пациенты тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Сейчас в реанимации Боткинской больницы находятся 16 пациентов с тяжелой формой заболевания. При этом девять человек пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Одной из пациенток с положительным тестом на коронавирус стала женщина на 28-й неделе беременности. Поначалу ее состояние было крайне тяжелым, но врачам удалось стабилизировать пациентку и сейчас есть надежда, что мама и будущий малыш будут в полном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU