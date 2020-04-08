Следственный комитет просит помощи в розыске пропавшего без вести 26-летнего парня

8 Апр 2020 2020-04-08T13:15:32+03:00

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Следственный комитет Санкт-Петербурга просит о помощи в поисках пропавшего без вести горожанина - 26-летнего Константина Ожигина, о местонахождении которого ничего не известно уже шесть месяцев. По факту его исчезновения отдел по Курортному району возбудил уголовное дело об убийстве.

- Известно, что 26-летний парень 16 сентября 2019 года около 14 часов 30 минут вышел на железнодорожном вокзале в городе Зеленогорск в Курортном районе Петербурга. До настоящего времени о его местонахождение неизвестно, - сообщили в следственном комитете.

На вид молодому человеку 22-25 лет, ростом он 180 сантиметров, худощавое телосложение, сутулится. Кожа может быть покрыта угревой сыпью, глаза серо-зеленые, на носу горбинка, скошенный подбородок, волосы короткие, носит очки.

В день исчезновения парень был одет в черную спортивную куртку, черные спортивные штаны с боковыми карманами в области колен, черное поло с длинными рукавами и изображением «волка», черные носки и ботинки.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям и гостям города в случае наличия информации о местонахождении Ожигина звонить по телефонам: 8 (812) 570-66-71 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU