7-балльная пробка образовалась на шоссе Революции в Санкт-Петербурге

8 Апр 2020 2020-04-08T13:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 8 апреля 2020 года, на шоссе Революции и Рябовском было зафиксировано неожиданно плотное движение. Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции из-за корнавируса, на указанных дорогах образовалась 7-балльная пробка.

- На 9 часов утра 8 апреля на шоссе Революции - Рябовском шоссе по направлению к КАД загруженность составила 7 баллов, что на 5 баллов выше обычного, - сообщает сервис «Яндекс».

Самая длинная пробка утром образовалась на Дороге жизни от от Межевой улицы до поста ГИБДД. Пробка длинной в 5,6 километров продержалась 1 час 10 минут. Также заторы с 8 до 10 утра наблюдались на Планерной улице, внутренней стороне КАД от Шафировского проспекта до Рябовского шоссе, на Колтушском шоссе, а также на внутренней стороне КАД от проспекта Обуховской Обороны до виадука над железной дорогой.

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 2 балла, что на 3 балла меньше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU