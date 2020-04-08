2020-04-08T13:41:00+03:00
Общество

7-балльная пробка образовалась на шоссе Революции в Санкт-Петербурге

Общая загруженность дорог составляет 2 балла
Лилия КОЗЛОВА
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Утром 8 апреля в Петербурге появились пробкиУтром 8 апреля в Петербурге появились пробкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Утром в среду, 8 апреля 2020 года, на шоссе Революции и Рябовском было зафиксировано неожиданно плотное движение. Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции из-за корнавируса, на указанных дорогах образовалась 7-балльная пробка.

- На 9 часов утра 8 апреля на шоссе Революции - Рябовском шоссе по направлению к КАД загруженность составила 7 баллов, что на 5 баллов выше обычного, - сообщает сервис «Яндекс».

Самая длинная пробка утром образовалась на Дороге жизни от от Межевой улицы до поста ГИБДД. Пробка длинной в 5,6 километров продержалась 1 час 10 минут. Также заторы с 8 до 10 утра наблюдались на Планерной улице, внутренней стороне КАД от Шафировского проспекта до Рябовского шоссе, на Колтушском шоссе, а также на внутренней стороне КАД от проспекта Обуховской Обороны до виадука над железной дорогой.

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 2 балла, что на 3 балла меньше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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