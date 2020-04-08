На фоне карантина в Санкт-Петербурге вдвое реже стали воровать крышки от люков

8 Апр 2020 2020-04-08T14:28:34+03:00

Впрочем, пока точно неизвестно, насколько это связано с режимом самоизоляции

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На фоне нерадостных новостей о растущем числе заболевших коронавирусом, есть и добрые вести. Так, петербургский «Водоканал» порадовался, что горожане стали вдвое реже воровать чугунные крышки от люков.

- За первые три месяца 2020 года зафиксировано 73 случая краж. Этот показатель существенно ниже, чем за аналогичный прошлогодний период прошлого – тогда в городе пропало 168 крышек люков, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Причин резкого падения интереса к люкам со стороны злоумышленников в компании не называют. Режим самоизоляции, действующий лишь вторую неделю, вряд ли мог внести такой существенный вклад в статистику. Остается надеяться, что петербуржцы просто стали сознательнее.

А пока специалисты работают над тем, чтобы люки не воровали вообще. Сейчас лидером в печальном списке является Невский район, здесь за три месяца украли 24 крышки. У ближайших преследователей из Центрального и Калининского показатели почти вдвое меньше – по 13 краж.

А Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красносельский и Пушкинский могут похвастаться тем, что все люки здесь закрытые – их не воруют.

ИСТОЧНИК KP.RU