Жителю Карелии грозит 10 лет тюрьмы за серию ограблений в Петербурге

8 Апр 2020 2020-04-08T14:53:10+03:00

Рецидивист из Карелии отправится под суд за серию грабежей в Петербурге / Фото: МВД Петербурга

Мужчина с ножом нападал на АЗС и забирал деньги из касс [видео]

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Перед судом Санкт-Петербурга предстанет житель Карелии, обвиняемый в серии разбойных нападений на заправочные станции в городе. 29-летний мужчина из города Олонец был задержан 11 января 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Известно, что он нигде не работает и ранее ни раз привлекался к уголовной ответственности за разбои.

- Кроме двух преступлений, совершенных в один день с разницей в полчаса сначала в Кировском районе города на проспекте Народного Ополчения, а затем в Московском районе – на Кубинской улице, мужчина днем ранее совершил аналогичное преступление на АЗС по Волхонскому шоссе, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Рецидивист, угрожая ножом автозаправочной станции похитил из кассы денежные средства в размере 23 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. В общей сложности нажива грабителя составила 40 тысяч рублей.

В настоящее время расследование всех уголовных дел завершено. Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771797" frameborder="0"></iframe> Жителю Карелии грозит 10 лет тюрьмы за серию грабежей бензоколонок в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU