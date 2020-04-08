Жителю Карелии грозит 10 лет тюрьмы за серию ограблений в Петербурге
Перед судом Санкт-Петербурга предстанет житель Карелии, обвиняемый в серии разбойных нападений на заправочные станции в городе. 29-летний мужчина из города Олонец был задержан 11 января 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Известно, что он нигде не работает и ранее ни раз привлекался к уголовной ответственности за разбои.
- Кроме двух преступлений, совершенных в один день с разницей в полчаса сначала в Кировском районе города на проспекте Народного Ополчения, а затем в Московском районе – на Кубинской улице, мужчина днем ранее совершил аналогичное преступление на АЗС по Волхонскому шоссе, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Рецидивист, угрожая ножом автозаправочной станции похитил из кассы денежные средства в размере 23 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. В общей сложности нажива грабителя составила 40 тысяч рублей.
В настоящее время расследование всех уголовных дел завершено. Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.
Жителю Карелии грозит 10 лет тюрьмы за серию грабежей бензоколонок в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU