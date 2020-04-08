Уровень безработицы вырос за время самоизоляции в Санкт-Петербурге

8 Апр 2020 2020-04-08T15:16:33+03:00

Более 15 тысяч человек в городе не трудоустроены

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За время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге вырос уровень безработицы. Как пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Центр занятости населения, по отношению к началу февраля количество зарегистрированных безработными в городе выросло на 3,7% и на сегодняшний день составляет более 15 тысяч человек. С 29 марта с целью поиска работы или признания безработными в центр документы направили более 2,3 тысяч горожан.

При этом совсем без работы петербуржцы не сидят. В марте в службу занятости обратились более 7,9 тысяч человек, около 6,8 тысяч из них были трудоустроены.

- Наиболее активны в поиске работы инженеры, медицинские работники, менеджеры, швеи, повара, водители, охранники, уборщики и рабочие строительных профессий. Средний возраст соискателей – 43-44 года, – рассказали в Центре занятости населения города.

Отмечается, что с начала режима самоизоляции около 3 процентов обращений поступили от тех, кого уволили. Так, не все работодатели соблюдают трудовое законодательство. В ведомстве отметили, что такие обращения рассматриваются в первую очередь.

В случае необходимости проконсультироваться о законности действий работодателя в условиях эпидемии следует обратиться по телефону: 8 (812)-408-90-16.

ИСТОЧНИК KP.RU