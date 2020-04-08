Пять асфальтобетонных заводов откроют в Ленобласти

8 Апр 2020 2020-04-08T15:29:43+03:00

Пять заводов по производству горячего асфальта начнут работу в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Ленинградской области запускаются пять асфальтобетонных заводов. Как стало известно в среду, 8 апреля, они будут работать на базах государственных предприятий, обслуживающих региональные дороги для того, чтобы оперативно производить ремонт трасс.

- Каждый завод готов выдавать в сутки до двух тысяч тонн горячей асфальтобетонной смеси. Для обслуживания и ремонта трасс восточной части области работает АБЗ в Подпорожском районе, для западной – в Лужском и Сланцевском районах. Кроме этого, заводы также есть в Рощино и Приозерске, - сообщили в администрации 47-го региона.

Горячий асфальт необходим патрульным бригадам районных дорожных ремонтно-строительных управлений. Они будут проводить ремонт деформаций покрытия с использованием технологии «асфальтовых карт». Так, на место поврежденного участка асфальта быстро наносится новый верхний слой, что позволяет ускорить ремонт дорог.

Также дорожный комитет Ленинградской области открыл круглосуточную «горячую» линию по качеству обслуживания региональных магистралей. Звонки от жителей и автомобилистов принимаются круглосуточно по телефону 8(812)251-42-84.

ИСТОЧНИК KP.RU