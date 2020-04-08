Неизвестный пытался поджечь церковь в Озерках
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают человека, который пытался поджечь церковь в Выборгском районе. В среду, 8 апреля, от охранника одной из церквей на улице Большая Озерная поступило сообщение о том, что неизвестный бросил горящий рюкзак в сторону храма.
- По рассказам охранника, человек поджег неизвестную жидкость в банках, которые находились в рюкзаке и попытался закинуть его в здание церкви, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Однако горящий рюкзак не попал в церковь, а лишь повредил стекло окна. Пострадавших в результате попытки поджога нет.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.
Напомним, что ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что изрисовал храм Благовещения пресвятой Богородицы на Васильевском острове. Сейчас в отношении него проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU