2020-04-08T16:07:57+03:00
Общество

Законопроект о послаблениях для бизнеса в условиях карантина приняли в Санкт-Петербурге

Документ отправился на подписание губернатору города
Лилия КОЗЛОВА
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ЗакС Петербурга принял в третьем чтении законопроект о послаблениях для бизнеса в условиях распространения коронавирусаЗакС Петербурга принял в третьем чтении законопроект о послаблениях для бизнеса в условиях распространения коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В среду, 8 апреля, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», который подразумевает послабления для малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Данный документ отправился на подписание губернатору Александру Беглову.

- Цель законопроекта — помочь предпринимателям во время борьбы с распространением коронавируса. Правительство решило помочь тем бизнесменам, кто работает в гостиницах и предприятиях общественного питания, туризма, пассажирских автоперевозок, а также в области дополнительного образования, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, - пишут «Невские новости».

Согласно документу, до 3 процентов будет снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения в отношении объекта налогообложения — доходы и до 5 процентов в отношении объекта налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов. Указанные ставки будут действовать в течение этого года.

Кроме того, законопроект предполагает отмену уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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