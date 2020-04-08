Размер выплат врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусом, утвердили в Ленинградской области

8 Апр 2020 2020-04-08T16:50:22+03:00

Врачи, работающие с коронавирусными больными в Ленобласти, получат дополнительные выплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Надбавки будут варьироваться от 40 до 200 процентов от среднемесячной зарплаты

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 8 апреля 2020 года, подписал постановление, согласно которому все врачи и медперсонал, работающие с больными коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты. Средства будут выделены из бюджета региона.

- Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение выплат, направляются медицинским организациям путем предоставления субсидий на иные цели, - говорится в документе.

Так, выплаты будут полагаться работникам скорой помощи: врачам – 160 процентов от среднего ежемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года; среднему медицинскому персоналу – 80 процентов среднего ежемесячного дохода; фельдшерам и медсестрам по приему вызовов «скорой», а также водителям - 40 процентов.

Врачи подразделений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (инфекционисты, семейные врачи, педиатры, терапевты, пельмонологи) получат 160 процентов от зарплаты, средний медицинский персонал той же области – 80 процентов, младший медицинский персонал – 40 процентов ежемесячной зарплаты.

Врачи, работающие в больницах, получат выплаты в размере 200 процентов зарплаты, средний медицинский персонал – 100 процентные выплаты, младший персонал – 60 процентов от дохода в месяц.

Выплаты будут производиться за фактически отработанное время в дни зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU