2020-04-08T16:54:03+03:00
Происшествия

Легковушка влетела в дерево и загорелась в Невском районе Санкт-Петербурга

Пламя за несколько минут превратило автомобиль в груду оплавленного металла
Сергей ВОЛЧКОВ
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Несмотря на то, что пламя буквально уничтожило машину, водитель, судя по всему, серьезно не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб.Несмотря на то, что пламя буквально уничтожило машину, водитель, судя по всему, серьезно не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб.
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У кого-то утро 8 апреля началось с больших неприятностей. На проспекте Обуховской обороны некий автомобилист, судя по всему, не справился с управлением и превратил своего железного коня в груду хлама. Об инциденте рассказали участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб.

- В створе улицы Крупской автомобиль влетел в дерево и загорелся, - сообщили очевидцы случившегося.

Вспыхнувшее пламя, по словам участников группы, заставило машину «самоликвидироваться» - всего за несколько минут она превратилась в бесформенный обгорелый остов. О состоянии водителя на данный момент ничего не известно. Однако, судя по всему, он пережил аварию без серьезных последствий — рядом с автомобилем обнаружилась его куртка, совершенно не пострадавшая от огня. В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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