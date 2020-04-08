Легковушка влетела в дерево и загорелась в Невском районе Санкт-Петербурга
У кого-то утро 8 апреля началось с больших неприятностей. На проспекте Обуховской обороны некий автомобилист, судя по всему, не справился с управлением и превратил своего железного коня в груду хлама. Об инциденте рассказали участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб.
- В створе улицы Крупской автомобиль влетел в дерево и загорелся, - сообщили очевидцы случившегося.
Вспыхнувшее пламя, по словам участников группы, заставило машину «самоликвидироваться» - всего за несколько минут она превратилась в бесформенный обгорелый остов. О состоянии водителя на данный момент ничего не известно. Однако, судя по всему, он пережил аварию без серьезных последствий — рядом с автомобилем обнаружилась его куртка, совершенно не пострадавшая от огня. В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU