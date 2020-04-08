В Петербурге начали дезинфицировать парадные домов

8 Апр 2020 2020-04-08T17:09:58+03:00

Дезинфекция в парадных будет проходить дважды в день. Фото: vk.com/gilcomitet

Пока не улучшится эпидситуация с коронавирусом, это будут делать дважды в день

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В Санкт-Петербурге стартовали работы по всеобщей дезинфекции парадных в многоквартирных домах. Работы начались в каждом районе, а по некоторым адресам с инспекцией проехался глава Жилищного комитета Виктор Борщев. По его словам, обрабатывать подъезды должны дважды в день.

- С утра мы проводим дезинфекцию парадных на входе. Это ручки, двери, кнопки и стенки лифта. В течение дня проводится обработка поверхности перил, кнопок на этажах и лестниц. Во второй половине дня все повторяем, - заявил чиновник в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

При этом глава Жилкома заверил, что все применяемые препараты абсолютно безопасны как для людей, так и для их питомцев.

С 8 апреля начались работы в Адмиралтейском, Центральном, Фрунзенском и Московском районах города, а постоянную плановую уборку во всех домах Северной столицы должны наладить до конца рабочей недели. С понедельника полная дезинфекция подъездов будет проводиться уже везде.

ИСТОЧНИК KP.RU