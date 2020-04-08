2020-04-08T19:05:53+03:00
Общество

На системе фонтанов Петергофа закончили очистку Запасного пруда

Из водоема вывезли 10 тысяч кубометров ила
Петр КИБЕР
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В Петергофе завершили очистку Запасного пруда. Фото: Комитет по природопользованию СПбВ Петергофе завершили очистку Запасного пруда. Фото: Комитет по природопользованию СПб
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На календаре апрель, а это значит, что вскоре в Петергофе начнется сезон знаменитых фонтанов. А пока есть время, специалисты работают над очисткой их системы водоснабжения. Ибо какие же они фонтаны, если без воды? Так, в Нижнем саду завершаются работы в Запасном пруду.

- В цепи водоемов Лугового парка, снабжающих водой отдельные группы фонтанного комплекса, завершены дноочистные работы Запасного пруда. В процессе работ также был выполнен сброс воды в Никольский пруд, срублены выбракованные деревья и кустарники, - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Со дна водоема были вычерпаны 10 660 кубометров отложений. Весь ил вывезли грузовиками на свалку. После этого рабочие выложили откосы пруда камнями и работа практически подошла к концу.

По такому случаю в Петергоф приехал лично глава Комитета, который и запустил транзитный сток для подпитки фонтанов.

Сейчас общее благоустройство западной части Нижнего сада завершено на 90 процентов, а за весенне-летний период его планируют окончить полностью и сдать к осени 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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