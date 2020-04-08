Комздрав не подтвердил смерть от коронавируса четвертого пациента в Петербурге

8 Апр 2020 2020-04-08T19:42:31+03:00

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Четвертый смертельный пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, это мужчина, которого привезли в 122-ю клиническую больницу имени Соколова три дня назад. В течение полутора суток его состояние резко ухудшилось на фоне пневмонии и наступила смерть. При этом в Комздраве пока официально информацию не подтверждают.

- Окончательно причину смерти устанавливает Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 - по результатам ее выводов случаи попадают в статистику, - сообщила официальный представитель ведомства Ольга Рябинина.

При этом сам факт смерти пациента в Комитете по здравоохранению не отрицают. После того, как по результатам вскрытия будут сделаны официальные выводы, станет ясно, останется в Санкт-Петербурге три летальных случая от коронавирусной инфекции, или же теперь их четыре.

По информации собственных источников «КП-Петербург», несколько отделений клиники были временно закрыты, а персонал распустили по домам до особого распоряжения. Там медики будут находиться до того момента, как установят все больничные контакты умершего пациента или коронавирус у него подтвержден не будет.

Если же посмертный диагноз подтвердится, то контактные лица останутся на самоизоляции еще две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU