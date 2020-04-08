Из-за коронавируса из Петербурга отменили «Ласточки» в Бологое и Сортавалу

8 Апр 2020 2020-04-08T19:56:35+03:00

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Резкое снижение числа пассажиров вынуждает железнодорожников отменять все больше и больше поездов. Так, на прошлой неделе стало известно о том, что частично останавливаются «Сапсаны» между Петербургом и Москвой – остаются лишь четыре пары – а также другие рейсы дальнего и ближнего следования.

Попали под «сокращение» и пригородные электрички, в том числе скоростные «Ласточки». Так, с 6 и 7 апреля отменяются поезда до станций Сортавала, Бологое, Псковские Печоры. До самого Пскова поезда ходить будут.

Ограничения будут действовать до 29 и 30 апреля, пока действует нерабочий месяц для противодействию распространения коронавируса.

Те составы, которые все же будут ходить, железнодорожники тщательно обрабатывают антисептическими средствами. Дезинфекция проводится в 250 вагонах поездов дальнего следования и более чем в 1350 пригородных, следующих из Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU