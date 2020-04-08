Пожилой рыбак выпал из лодки и утонул рядом с дамбой Кронштадта
8 апреля около 13:15 у Кронштадтского корабельного фарватера утонул рыбак. Мужчина 1957 года рождения находился в резиновой лодке, охотясь на рыбу Финского залива. По трагической случайности, в какой-то момент пенсионер потерял равновесие и свалился в воду. Очевидцы происходящего не растерялись и самоотверженно ринулись на помощь мужчине.
- Прохожие достали пострадавшего из воды и вызвали на створный знак Судопропускного сооружения С-1 врачей скорой помощи. Однако спасти жизнь рыбака не удалось. На место происшествия вызвали оперативные службы. Подробности происшедшего сейчас устанавливаются, - сообщает дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС).
В КЗС призывают всех любителей рыбной ловли трезво оценивать возможные риски, подплывая к акватории судоходного канала и просят соблюдать осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU