2020-04-08T20:07:22+03:00
Происшествия

Пожилой рыбак выпал из лодки и утонул рядом с дамбой Кронштадта

Очевидцы вытащили мужчину из воды, но спасти его не вышло
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У петербургской дамбы утонул пожилой рыбак. Фото: dambaspb.ruУ петербургской дамбы утонул пожилой рыбак. Фото: dambaspb.ru
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8 апреля около 13:15 у Кронштадтского корабельного фарватера утонул рыбак. Мужчина 1957 года рождения находился в резиновой лодке, охотясь на рыбу Финского залива. По трагической случайности, в какой-то момент пенсионер потерял равновесие и свалился в воду. Очевидцы происходящего не растерялись и самоотверженно ринулись на помощь мужчине.

- Прохожие достали пострадавшего из воды и вызвали на створный знак Судопропускного сооружения С-1 врачей скорой помощи. Однако спасти жизнь рыбака не удалось. На место происшествия вызвали оперативные службы. Подробности происшедшего сейчас устанавливаются, - сообщает дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС).

В КЗС призывают всех любителей рыбной ловли трезво оценивать возможные риски, подплывая к акватории судоходного канала и просят соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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