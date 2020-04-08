2020-04-08T20:14:19+03:00
Общество

Не выдержал разлуки с любимой: в Петербурге оштрафовали еще 25 нарушителей карантина

А всего в суды поступило 101 дело о несоблюдении режима самоизоляции
Петр КИБЕР
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В суды поступило 101 дело беглецов из домашнего карантина.В суды поступило 101 дело беглецов из домашнего карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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101 административный материал о нарушении режима самоизоляции зарегистрировали мировые судьи Санкт-Петербурга. Это общее количество дел, поступивших на рассмотрение по состоянию на 8 апреля. При этом часть беглецов из карантина уже получили свои положенные штрафы.

- Судьи рассмотрели по существу еще 25 дел. Все нарушители признали свою вину. 11 лицам в виде наказания назначено предупреждение, остальным штраф в размере 500 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но самое интересное, как обычно, кроется в деталях. А точнее в объяснении горожан, не высидевших дома 14-дневный карантин. Так, часть петербуржцев рассказали судьям, что ездили в гости. Другие пошли гулять с детьми, собаками или отправились навещать родителей. А приз за самый романтичный повод достается мужчине, который не выдержал разлуки с любимой.

При этом все нарушители не были заражены коронавирусом, а не захотели сидеть дома по приезду из заграничной поездки. Однако в суды поступили три дела по более серьезной административной статье, где ответственность «стоит» от 15 до 40 тысяч рублей. Эти материалы пока не рассмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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