Зоозащитники Ленобласти хотят выкупить юную львицу, замученную прежними хозяевами

8 Апр 2020 2020-04-08T20:55:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре помощи диким животным «Велес», что в Ленобласти, просят помощи в выкупе истощенной юной львицы. Девочка Киара поступила к зоозащитникам из Краснодарского края. Ее прежними хозяевами были фотографы, которые мучали львицу постоянными съемками. Затем ее хотели отправить в Мурманск, чтобы отдать в цирк, но из-за коронавируса планы поменялись. Волонтеры узнали о судьбе девочки и попросили привезти ее к себе в центр, чтобы поставить ее на ноги.

Изначальная цена на бедное животное была огромной. Фото: СОЦСЕТИ

- Киара (по паспорту Шейла) очень отстает в весе и развитии, в свои 9 месяцев (по паспорту) весит 22,5 кг, а вот наша Эльза весила в 2,5 месяца 33 кг. Нам предстоит ее выкупить, но не за 150 тысяч рублей, как было указано в объявлении (которое нам неоднократно присылали разные люди), а за 60 тысяч рублей, о чем мы смогли договориться с нынешними хозяевами, - пишут сотрудники «Велеса» в Instagram.

Волонтеры просят своих подписчиков и всех неравнодушных жителей Петербурга и Ленобласти пожертвовать им небольшую копеечку, чтобы выкупить юную хищницу. Судя по комментариям, многие сочувствующие люди не поленились помочь «Велесу». На видеозаписи от зоозащитников Киара пока что находится в стрессе и временами скулит. Реквизиты организации можно найти по ссылке в их Instagram.

Фото: instagram.com/veles_center_spb

ИСТОЧНИК KP.RU