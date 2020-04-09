2020-04-09T08:47:42+03:00
Общество

Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются 9 апреля в Санкт-Петербурге

Солнечная погода в городе сменится облаками
Лилия КОЗЛОВА
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Сильный ветер и облачная погода ожидается 9 апреля в Санкт-ПетербургеСильный ветер и облачная погода ожидается 9 апреля в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербург вернулась привычная для горожан пасмурная погода. Солнце несколько недель радовало местных жителей, но в четверг, 9 апреля, в Северную столицу вернулись облака и мелкий, моросящий дождь. Также синоптики обещают порой сильные порывы ветра.

- В ночь на 9 апреля в Петербурге была переменная облачность, днем тоже будет облачно с прояснениями. Утром и днем в городе пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха ночью держалась на уровне 3-5 градусов тепла, днем поднимется не сильно, до 6-8 градусов выше нуля.

К концу недели в Петербурге еще немного похолодает. Днем в пятницу и субботу температура воздуха ожидается в районе 4-6 градусов, а в ночь на субботу, 11 апреля, похолодает до нуля, минус 2 градусов, в пригородах местами до минус 5. Даже ожидается мокрый снег. В такую прохладную погоду, разумеется, лучше всего оставаться дома и не забывать о здоровье своем и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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