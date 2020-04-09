Выплаты на ребенка от 3 до 7 лет в Санкт-Петербурге составят более 5,5 тысяч рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T08:13:54+03:00

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В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов в среду, 8 апреля, подписал закон о дополнительных ежемесячных денежных выплатах семьям на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Данная поддержка будет оказываться постоянно, а не только в рамках режима самоизоляции.

- Выплата будет предоставляться семьям, в которых ребенок и один или оба родителя проживают в Петербурге. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в городе за второй квартал года, предшествующего году обращения, - пояснили в Смольном.

В расчете за II квартал 2019 года прожиточный минимум для детей составляет 11 176 рублей. Так, ежемесячная выплата составит 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения. То есть – 5 588 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU