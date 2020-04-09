Поддержку бизнесу в условиях распространения коронавируса окажут в Санкт-Петербурге

9 Апр 2020 2020-04-09T08:36:48+03:00

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В связи с пандемией коронавируса, многие предприятия, кафе, салоны красоты и прочие в Санкт-Петербурге приостановили свою работу. Чтобы бизнес не рухнул и смог снова стать дееспособным после того, как режим самоизоляции снимут, в среду, 8 апреля 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал закон о поддержке предпринимателей.

- Законом введены меры налоговой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, находящихся в зоне риска. К ним относятся гостиницы, предприятия общественного питания, туризма, организации пассажирского автотранспорта, - сообщили в Смольном.

В перечень также вошли парикмахерские, химчистки, организации занимающиеся ремонтом компьютеров и бытовой техники, малые предприятия, предоставляющие услуги дополнительного образования, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Так, для бизнеса снижены ставки налога по упрощенной системе налогообложения до 3 процентов в отношении объекта налогообложения - доходы и до 5 процентов в отношении объекта налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов.

Законом отменена обязанность по уплате авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу за 2020 год.

Также снижена на 50 процентов сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет города, для гостиниц и других мест временного проживания, организаций санаторно-курортной деятельности. Обязательным условием для применения указанных мер поддержки является размер средней заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU