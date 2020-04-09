Эрмитаж показал, как живут музейные коты в режиме самоизоляции
Несмотря на то, что Эрмитаж закрыт в целях борьбы с распространением коронавируса, жизнь в нем не остановилась. Пушистые стражи музея по прежнему обитают в его подвалах и стерегут произведения искусства. Как живут знаменитые эрмитажные коты в режиме самоизоляции показали работники Зимнего дворца.
- С ними все хорошо. За ними присматривают, гладят, кормят, а иногда – даже дают всякие вкусности, - передали привет петербуржцам котики.
Сейчас забота о котиках легла на плечи службы музейной безопасности, которые каждый день навещают пушистых стражей. Специально для жителей Петербурга они сняли видео, позволяющее окунуться в жизнь эрмитажных котов.
Также в Эрмитаже напомнили, что несмотря на то, что жизнь во дворце у котов комфортная, все они будут счастливы найти своего хозяина и уютный дом.
- После завершения изоляции вы можете связаться с ответственными работниками, пройти собеседование и забрать к себе настоящего эрмитажного кота, - сообщили в музее.
Эрмитажные коты в режиме самоизоляции .Видео: Эрмитаж
ИСТОЧНИК KP.RU
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