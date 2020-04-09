2020-04-09T14:20:54+03:00
Общество

Пулково переходит на сокращенный режим работы

С 10 апреля аэропорт будет закрываться на ночь в 23:00
Петр КИБЕР
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Пулково сокращает время работы и будет закрываться на ночь.Пулково сокращает время работы и будет закрываться на ночь.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский аэропорт Пулково объявил о переходе на новый, сокращенный режим работы. С 10 апреля пассажирский терминал, принимавший и отправлявший рейсы круглосуточно, будет закрываться на ночь.

- Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) вводит новый режим работы. С 10 апреля 2020 года Пулково работает до 23.00. С 11 по 30 апреля 2020 года аэропорт будет обслуживать рейсы ежедневно с 08.00 до 23.00, - сообщает пресс-служба ВВСС.

При этом для пассажиров ранних вылетов, у которых регистрация на утренние рейсы будет начинаться с 6:00, двери терминала распахнут в 5:30. А вечером аэровокзал закроют на вход уже в 23:00. С этого времени и до часа ночи терминал будет работать только на выход.

Переход Пулково на сокращенный режим работы стал логичным шагом после резкого сокращения перевозок в условиях пандемии коронавируса. Ежедневно отменяются десятки рейсов по России, а международное сообщение из Петербурга и вовсе временно закрыто.

Новый режим позволит оптимизировать ресурсы аэропорта и не растрачивать силы и средства попусту. Уточнить всю информацию можно на сайте Пулково и по телефонам справочной службы: +7 (812) 337-38-22, +7 (812) 337-34-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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