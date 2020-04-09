2020-04-09T14:26:38+03:00
Общество

Открытие фонтанов в Петергофе перенесено из-за коронавируса

Музеи и парки откроются для посетителей после снятия режима самоизоляции
Лилия КОЗЛОВА
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Петергоф отложил весенний пуск фонтанов из-за ограничений по коронавирусуПетергоф отложил весенний пуск фонтанов из-за ограничений по коронавирусуФото: Олег ЗОЛОТО
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Весенний запуск фонтанов государственного музея-заповедника «Петергоф» перенесен. Ранее он был назначен на 25 апреля 2020 года, однако в связи с ограничениями из-за коронавируса, дата переносится на более поздний срок.

- Точная дата начала сезона еще не назначена. Но мы готовы запустить фонтаны как только будут сняты ограничения, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе музея.

На данный момент все фонтанные комплексы полностью готовы к началу летнего сезона. Работники Петергофа провели полное тестирование всех систем еще в конце марта.

- Мы очень ждем окончания всей этой ситуации. Как только запреты будут сняты, сразу определит точную дату открытия парков и фонтанов, - заверили в Петергофе.

В связи с борьбой по распространению коронавируса, Петергоф закрылся для посетителей еще 17 марта, однако не прекратил работу. Музеи запустил онлайн-экскурсии по современным экспозициям, проводит викторины, конкурсы и прямые эфиры с хранителями коллекций и парков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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