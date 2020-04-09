Петербуржец, которого оштрафовали за прогулку с сыном на детской площадке, отказывается платить 15 тысяч рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T16:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

38-летний Алексей вышел во двор, чтобы попинать мяч со своим 6-летним сыном. Парень занимается в спортивной школе олимпийского резерва. Ему предписали физические упражнения. По словам отца, дома пинать мяч было невозможно. Поэтому они вышли на улицу. Детская площадка была огорожена сигнальной лентой из-за коронавируса. Но отец с сыном все равно на нее зашли. Уже через 15 минут приехали сотрудники полиции, которые выписали протокол. На следующий день суд оштрафовал петербуржца на 15 тысяч рублей.

- У меня двое детей, я не работаю, - пояснил "КП-Петербург" Алексей. - Работает только жена. Она бухгалтер, получает 30 тысяч рублей. Для нас 15 тысяч - это половина семейного бюджета. Мы не будем платить, я буду подавать апелляцию.

Сам мужчина пояснил, что больше не собирается посещать детские площадки. По его словам, ему негде было заниматься с сыном.

В полиции пояснили, что согласно действующим нормам посещение детских площадок и парков временно ограниченно.

ИСТОЧНИК KP.RU