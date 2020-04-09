В Петербурге больным коронавирусом начнут переливать плазму от выздоровевших пациентов

9 Апр 2020 2020-04-09T16:55:53+03:00

Новый метод лечения уже применяют в США и Китае

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Петербургские медики начнут брать плазму у переболевших коронавирусом пациентов, чтобы в дальнейшем использовать ее при лечении больных. Этот компонент крови планируют переливать инфицированным людям. Такой метод лечения уже применяется в Китае и США.

- Китайские врачи начали с плазмообмена, дальше пошли работы по забору плазмы переболевших. Мы со следующей недели начнем забирать плазму с добровольного согласия пациентов, которые переболели, - заявил директор петербургского Национального исследовательского медцентра имени Алмазова Евгений Шляхто, чьи слова приводит ТАСС.

У переболевших коронавирусом пациентов в плазме сохраняются иммунные антитела. После переливания они помогают организму другого больного бороться с инфекцией.

По словам эксперта, плазму могут начать переливать пациентам с коронавирусов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме и летальность составляет 20-30%. Для них такая процедура дает дополнительный шанс на спасение. Но пока медики ждут тесты, показывающие наличие нужных антител в плазме.

Отметим, что первые опыты по переливанию компонентов крови уже начались в НИИ скорой помощи им. Н.И. Склифосовского в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU