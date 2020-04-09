В Петербурге больным коронавирусом начнут переливать плазму от выздоровевших пациентов
Петербургские медики начнут брать плазму у переболевших коронавирусом пациентов, чтобы в дальнейшем использовать ее при лечении больных. Этот компонент крови планируют переливать инфицированным людям. Такой метод лечения уже применяется в Китае и США.
- Китайские врачи начали с плазмообмена, дальше пошли работы по забору плазмы переболевших. Мы со следующей недели начнем забирать плазму с добровольного согласия пациентов, которые переболели, - заявил директор петербургского Национального исследовательского медцентра имени Алмазова Евгений Шляхто, чьи слова приводит ТАСС.
У переболевших коронавирусом пациентов в плазме сохраняются иммунные антитела. После переливания они помогают организму другого больного бороться с инфекцией.
По словам эксперта, плазму могут начать переливать пациентам с коронавирусов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме и летальность составляет 20-30%. Для них такая процедура дает дополнительный шанс на спасение. Но пока медики ждут тесты, показывающие наличие нужных антител в плазме.
Отметим, что первые опыты по переливанию компонентов крови уже начались в НИИ скорой помощи им. Н.И. Склифосовского в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU