2020-04-09T19:20:52+03:00
Общество

Останки 75 красноармейцев нашли у трассы «Кола» в Ленобласти

На месте обнаружены кости и элементы обмундирования советских солдат [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти обнаружили останки 75 советских солдат. Фото: structure.mil.ruВ Ленобласти обнаружили останки 75 советских солдат. Фото: structure.mil.ru
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У автомобильной дороги «Кола» в Ленинградской области обнаружили останки сразу 75 красноармейцев. Погибших советских солдат раскапывают военнослужащие поискового батальона Западного военного округа. Примерной даты того, когда именно пали красноармейцы пока еще нет. Сейчас поисковики работают на месте с костями бойцов и элементами их обмундирования.

- Большое количество останков обнаружили дорожные рабочие во время реконструкции трассы. Бойцы Великой Отечественной войны находились под проезжей частью старой трассы Мурманского шоссе. При этом, судя по учетным документам, в указанном районе нет воинского захоронения, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Поисковики ЗВО продолжают устанавливать личности погибших бойцов. Фото: structure.mil.ru

Поисковики ЗВО продолжают устанавливать личности погибших бойцов. Фото: structure.mil.ru

Сейчас поисковики обследуют участок дороги с 51 километра по 68-й с применением специального оборудования, чтобы определить границы расположения останков и уточнить их точную численность. Вскоре имена павших солдат установят и только затем военнослужащие примут решение о захоронении красноармейцев на воинском мемориальном кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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