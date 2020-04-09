Школьников Василеостровского района обеспечат планшетами

9 Апр 2020 2020-04-09T22:09:29+03:00

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Распространение коронавируса внесло большие изменения в образовательный процесс. После удлиненных каникул было принято решение разрешить школам перейти на обучение на дому. Однако далеко не у всех ребят были возможности для этого.

Помочь с решением проблемы в Василеостровском районе решили представители бизнеса. Местным школам требовалось 180 планшетов для того, чтобы перевести на удаленное обучение ребят, относящихся к льготным категориям. Сегодня необходимые устройства вручили директорам учебных заведений. Глава Василеостровского района отметил, что именно в непростые времена проявляются самые лучшие человеческие качества такие, как забота о ближнем, доброта, отзывчивость.

Для обучения детей на дому в школы за гаджетами обратилось 1145 родителей. 360 семей относятся к льготным категориям. 6 апреля городской Комитет по образованию передал Василеостровскому району 180 планшетов. Еще 180 штук сегодня передали представители бизнеса. Теперь ребята из малообеспеченных и многодетных семей, а также сироты и дети-инвалиды смогут вернуться к учебе.

Как поделилась директор школы № 27 имени И. А. Бунина Светлана Филиппова, подобную помощь трудно переоценить. «Время бросило нам такой вызов, и от того, как все мы вместе сработаем, насколько достойно мы его примем, зависит наше будущее», - подчеркнула глава учебного заведения.

Филиппова заверила, что гаджеты обретут владельцев в кратчайшие сроки. Чтобы передать устройства ученикам, первоначально потребуется оснастить планшеты специальными программами, необходимыми для образовательного процесса. Также гаджетами нельзя будет воспользоваться для посещения лишних сайтов и социальных сетей. Для этого на них установят систему блокировки, подобную той, что действует на устройствах в школьных кабинетах информатики.

На подготовку гаджетов уйдет не более суток. Администрация Василеостровского района заверила, что каждый планшет дойдет до своего адресата и нигде не потеряется. Также в школах подчеркнули, что в случае порчи устройства ребенком претензии родителям предъявляться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU