2020-04-10T00:04:00+03:00
Дом. Семья

Окровавленная ондатра со сломанной челюстью вышла за помощью к людям в Колпино

Зверька подобрали неравнодушные петербуржцы и отвезли его к ветеринару [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Колпино спасли ондатру со сломанной челюстью. Фото: vk.com/kolpinoВ Колпино спасли ондатру со сломанной челюстью. Фото: vk.com/kolpino
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В группе «Колпинский район» во «Вконтакте» опубликовали фотографии ондатры, которая одиноко бродила по бульвару Трудящихся. Зверька заметили ранним утром. Поначалу подписчики сообщества и очевидцы радовались животному. Но чуть погодя, неравнодушные петербуржцы рассмотрели ондатру поближе. Оказалось, что лицо крохи в крови, и он еле шевелится.

- Ондатра мальчик, у него сломана челюсть и верхние зубки, других травм нет. Зубы ему «починили», насколько возможно, скрепили, чтобы не шатались. Назначили лечение, буду пытаться делать уколы. Надежда на выживание есть, но может опять начаться кровотечение или пойти воспаление, тогда может погибнуть. Но мы будем стараться и надеяться, - рассказала девушка Елена, подобравшая зверька.

Зверек из окровавленной переноски переместился в уютную клетку на время лечения. Фото: vk.com/kolpino

Зверек из окровавленной переноски переместился в уютную клетку на время лечения. Фото: vk.com/kolpino

Спасительница ондатры приобрела все необходимые лекарства и продукты. Пока что бедному животному натерли морковь и яблоко, чтобы оно спокойно прожевало еду. К вечеру зверек наконец-то заснул. Из переноски его переместили в домашнюю большую клетку. Рентген не показал внутренних травм мальчика, поэтому девушка верит, что он поправится.

Трогательный рассказ об ондатре появился в соцсетях. Фото: vk.com/kolpino

Трогательный рассказ об ондатре появился в соцсетях. Фото: vk.com/kolpino

ИСТОЧНИК KP.RU

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