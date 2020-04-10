Неизвестный водитель снес двух подростков в Ленобласти и скрылся

10 Апр 2020 2020-04-10T00:24:16+03:00

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9 апреля около 21:15 в Ленинградской области неизвестный водитель сбил двух подростков. Все произошло в Киришском районе в поселке Будогощь. Мальчики двигались по улице Железнодорожной. Пешеходной дорожки там нет, поэтому приятели шли по краю проезжей части. К сожалению, их прогулка закончилась больницей.

- По предварительной информации, неизвестный водитель двигался на неустановленном автомобиле от улицы Кооперативной к улице Озерной. При совершении обгона попутной машины он наехал на двух подростков, мальчиков 2005 и 2003 годов рождения. Они двигались также в попутном направлении по краю дороги, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии мальчики получили различные травмы, степень которых сейчас уточняется. По факту ДТП проводится инспекторы ГИБДД проводят проверку. Горе-водителя, сбившего детей, ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU