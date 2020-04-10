Годовалая девочка утонула в пожарном водоеме в Ломоносовском районе

10 Апр 2020 2020-04-10T01:44:08+03:00

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8 апреля около 12:00 в пожарном водоеме одного из садоводческих товариществ Ломоносовского района утонула маленькая девочка. 15 числа ей должно было исполниться два годика. Шокированные родители вызвали на место скорую помощь и полицию. Оказалось, за малюткой недосмотрела мать.

- Семья отдыхала на даче в своем участке. В 20 метрах от него располагается пожарный водоем. В какой-то момент ребенок воспользовался невнимательностью матери и пошел в воду. К сожалению, девочка упала и утонула, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

На место происшествия быстро направили следственно-оперативную группу. С участка изъяли некую пластиковую бутылку. Тем временем полицейские выяснили, что 37-летняя мать ребенка не работает, а 36-летний отец является индивидуальным предпринимателем. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU