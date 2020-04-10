2020-04-10T07:45:11+03:00
Общество

Солнце и мокрый снег: Погода на 10 апреля в Санкт-Петербурге

Жаркое начало недели сменилось на холодную пятницу
Лилия КОЗЛОВА
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Погода в пятницу выдастся солнечная, но с мокрым снегомПогода в пятницу выдастся солнечная, но с мокрым снегомФото: Олег ЗОЛОТО
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Утром в пятницу, 10 апреля 2020 года, в Санкт-Петербург снова вернулось яркое солнце. Его нежные лучи заглянули во все окна, чтобы разбудить горожан и напомнить, что подходит к концу очередная, для многих нерабочая неделя. Но несмотря на залитые солнцем улицы, погода в городе выдастся прохладная.

- В пятницу, 10 апреля, в Петербурге местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер умеренный северный, северо-западный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Утром термометры за окном показывали стабильный ноль. К середине дня воздух немного прогреется до 4-6 градусов тепла.

Впереди выходные, но и они не порадуют теплом. В субботу, 11 апреля, в городе ожидается небольшой, мокрый снег и плюс 3-5 градусов. В воскресенье, 12 апреля, во второй половине дня пройдет дождь, ожидается сильный ветер, а температура будет держаться на уровне 5-7 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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