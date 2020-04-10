Мощный пожар охватил лесопарк на улице Коммуны в Петербурге

10 Апр 2020 2020-04-10T08:14:54+03:00

В Петербурге произошел пожар в лесопарке на улице Коммуны Фото: СОЦСЕТИ

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И снова в Петербурге произошел большой пожар на природе. Вечером в четверг, 9 апреля, в лесопарке на улице Коммуны огонь охватил большую территорию, начавшись с травы, а после перебравшись на деревья. Красно-белое пламя было видно со всех уголков района. Видео ЧП местные жители поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

- Там несколько частных домов было, - испуганно рассказала местная жительница. – Живу рядом, видела эти дома, машины на придомовой территории припаркованные, с жильцами не знакома.

Некоторые горожане предположили, что пожар как раз произошел в этим частных домиках, хозяева которых не соглашаются продавать их ради застройки новых высоток.

По словам очевидцев, с огнем к месту приехали бороться две пожарные машины. В течение получаса-часа, спасателям все же удалось победить огонь.

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало. На данный момент ожидается официальное заключение от МЧС Петербурга.

Пожар в лесопарке Санкт-Петербурга на улице Коммуны .

ИСТОЧНИК KP.RU