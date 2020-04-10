Спасатели два часа снимали кота с дерева на Обводном канале

10 Апр 2020 2020-04-10T08:32:58+03:00

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Жители Санкт-Петербурга днем в среду, 9 апреля, с замиранием сердца наблюдали за спасательной операцией кота, который забрался на высоченное дерево на Обводном канале. Пушистый хулиган сбежал из дома и решил почувствовать себя высотником. Да, только обратно спуститься самостоятельно не смог. Пришлось волонтерам из организации «Кошкиспас» как следует попотеть.

- Что же они все на деревья лезут. Надо проводить просветительскую работу среди котов, - шутливо заметил один петербуржец в соцсети.

По рассказам очевидцев, кота снимали около двух часов. Они никак не хотел сотрудничать со своими спасателями, а лишь все выше забирался по веткам. Волонтерам пришлось забраться на крышу пятиэтажного дома, но даже этого не хватило, чтобы с легкостью достать беглеца. Кот находился еще на метров 5-6 выше.

В итоге, спустя часы стараний, хвостатый все же оказался в руках спасателей, которые вернули его хозяйке.

Снимают кота с дерева на Обводном канале .

ИСТОЧНИК KP.RU