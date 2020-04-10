Сказочно красивый закат озарил небо над Санкт-Петербургом
Вечер четверга, 9 апреля, в Санкт-Петербурге выдался необычайно красивым. Погода словно решила поддержать горожан и создала прямо над их головами настоящую сказку – огромные облака, окрашенные в розовые, оранжевые и персиковые цвета. Петербуржцы и жители области вооружились фотоаппаратами и поспешили запечатлеть закат на память, а после поделились получившимися шедеврами в социальных сетях.
Солнце играло с облаками, окрашивая их в разные цветаФото: СОЦСЕТИ
Хотелось бы, чтобы природа почаще радовала нас такими закатамиФото: СОЦСЕТИ
- Спасибо фотолюбителям за невероятной красоты кадры, - поблагодарили пользователи сетей.
Гладь озер и рек тоже стала розовойФото: Лилия КОЗЛОВА
Волшебные облака кутали весь город и ближайшую область. В некоторых районах прошли быстрые дожди, подсвечиваемые мягким солнцем, жители Выборгского района даже застали град.
Облака словно сахарная вата / Фото: "ВК" "Грибы и грибники СПб"
- Сегодня погодка выдалась запоминающаяся. Куда не глянь - со всех сторон красота. Грозные тучи локально рассыпали снега. Красное косое солнце окрашивало все яркими красками, а местные жители любовались вечерней Питерской красотой, - лирично описал вечер местный житель в группе «Грибы и грибники СПБ».
Закат был похож на сказкуФото: СОЦСЕТИ
Некоторые пользователи соцсетей даже шутили, что такой прекрасный закат – это верный знак того, что вирус погибает и уходит из Петербурга.
Огненное солнце / Фото: "ВК" "Грибы и грибники СПб"
ИСТОЧНИК KP.RU