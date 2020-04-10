2020-04-10T09:37:59+03:00
Общество

Сказочно красивый закат озарил небо над Санкт-Петербургом

Пользователи соцсетей поделились фотографиями розовых облаков [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Безумно красивый закат окрасил Петербург вечером 9 апреляБезумно красивый закат окрасил Петербург вечером 9 апреляФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Вечер четверга, 9 апреля, в Санкт-Петербурге выдался необычайно красивым. Погода словно решила поддержать горожан и создала прямо над их головами настоящую сказку – огромные облака, окрашенные в розовые, оранжевые и персиковые цвета. Петербуржцы и жители области вооружились фотоаппаратами и поспешили запечатлеть закат на память, а после поделились получившимися шедеврами в социальных сетях.

Солнце играло с облаками, окрашивая их в разные цвета Фото: СОЦСЕТИ

Солнце играло с облаками, окрашивая их в разные цветаФото: СОЦСЕТИ

Хотелось бы, чтобы природа почаще радовала нас такими закатами Фото: СОЦСЕТИ

Хотелось бы, чтобы природа почаще радовала нас такими закатамиФото: СОЦСЕТИ

- Спасибо фотолюбителям за невероятной красоты кадры, - поблагодарили пользователи сетей.

Гладь озер и рек тоже стала розовой Фото: Лилия КОЗЛОВА

Гладь озер и рек тоже стала розовойФото: Лилия КОЗЛОВА

Волшебные облака кутали весь город и ближайшую область. В некоторых районах прошли быстрые дожди, подсвечиваемые мягким солнцем, жители Выборгского района даже застали град.

Облака словно сахарная вата / Фото: "ВК" "Грибы и грибники СПб"

Облака словно сахарная вата / Фото: "ВК" "Грибы и грибники СПб"

- Сегодня погодка выдалась запоминающаяся. Куда не глянь - со всех сторон красота. Грозные тучи локально рассыпали снега. Красное косое солнце окрашивало все яркими красками, а местные жители любовались вечерней Питерской красотой, - лирично описал вечер местный житель в группе «Грибы и грибники СПБ».

Закат был похож на сказку Фото: СОЦСЕТИ

Закат был похож на сказкуФото: СОЦСЕТИ

Некоторые пользователи соцсетей даже шутили, что такой прекрасный закат – это верный знак того, что вирус погибает и уходит из Петербурга.

Огненное солнце / Фото: "ВК" "Грибы и грибники СПб"

Огненное солнце / Фото: "ВК" "Грибы и грибники СПб"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 6,7 тысяч человек прошли тест на коронавирус 9 апреля в Санкт-Петербурге
За три месяца в Петербурге поймали 1472 пьяных водителя
Сказочно красивый закат озарил небо над Санкт-Петербургом
Гармонист устроил концерт жителям двора на Суздальском, сидящим на самоизоляции
Спасатели два часа снимали кота с дерева на Обводном канале
Мощный пожар охватил лесопарк на улице Коммуны в Петербурге
Солнце и мокрый снег: Погода на 10 апреля в Санкт-Петербурге
Годовалая девочка утонула в пожарном водоеме в Ломоносовском районе
Неизвестный водитель снес двух подростков в Ленобласти и скрылся
Окровавленная ондатра со сломанной челюстью вышла за помощью к людям в Колпино
Мокрый снег заглянет в Санкт-Петербург в пятницу 10 апреля
Суд закрыл на месяц фитнес-клуб из Купчино, тайно работавший во время самоизоляции
Дзюба подешевел на 3 млн евро: Игроки «Зенита» резко упали в стоимости из-за коронавируса
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года: Петербуржцы массово выходят на улицу днем
Школьников Василеостровского района обеспечат планшетами
Одинокого пенсионера, тоскующего по закрытому парку, заметили в Гатчине
2 тысячи активистов ежедневно доставляют продукты и лекарства пенсионерам Петербурга
Суд прикрыл на 60 суток бильярдный клуб в Петербурге, работавший во время самоизоляции
Гонщик «Формулы-1» Виталий Петров разнес продукты изолированным пенсионерам Ленобласти
18 иномарок подарили детским врачам Петербурга
188 томов уголовного дела вручили дочери экс-главы окружного Ростехнадзора, обвиняемой в краже 5 млрд рублей
Эксперт: Коронавирус в Петербурге идет по «оптимистичному сценарию»