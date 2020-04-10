Сказочно красивый закат озарил небо над Санкт-Петербургом

10 Апр 2020 2020-04-10T09:37:59+03:00

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Вечер четверга, 9 апреля, в Санкт-Петербурге выдался необычайно красивым. Погода словно решила поддержать горожан и создала прямо над их головами настоящую сказку – огромные облака, окрашенные в розовые, оранжевые и персиковые цвета. Петербуржцы и жители области вооружились фотоаппаратами и поспешили запечатлеть закат на память, а после поделились получившимися шедеврами в социальных сетях.

Солнце играло с облаками, окрашивая их в разные цветаФото: СОЦСЕТИ

Хотелось бы, чтобы природа почаще радовала нас такими закатамиФото: СОЦСЕТИ

- Спасибо фотолюбителям за невероятной красоты кадры, - поблагодарили пользователи сетей.

Гладь озер и рек тоже стала розовойФото: Лилия КОЗЛОВА

Волшебные облака кутали весь город и ближайшую область. В некоторых районах прошли быстрые дожди, подсвечиваемые мягким солнцем, жители Выборгского района даже застали град.

Облака словно сахарная вата / Фото: "ВК" "Грибы и грибники СПб"

- Сегодня погодка выдалась запоминающаяся. Куда не глянь - со всех сторон красота. Грозные тучи локально рассыпали снега. Красное косое солнце окрашивало все яркими красками, а местные жители любовались вечерней Питерской красотой, - лирично описал вечер местный житель в группе «Грибы и грибники СПБ».

Закат был похож на сказкуФото: СОЦСЕТИ

Некоторые пользователи соцсетей даже шутили, что такой прекрасный закат – это верный знак того, что вирус погибает и уходит из Петербурга.

Огненное солнце / Фото: "ВК" "Грибы и грибники СПб"

ИСТОЧНИК KP.RU