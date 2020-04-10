Более 6,7 тысяч человек прошли тест на коронавирус 9 апреля в Санкт-Петербурге

10 Апр 2020 2020-04-10T10:22:53+03:00

На карантине находятся почти 8 тысяч человек

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В Санкт-Петербурге продолжают активную борьбу с коронавирусом. За сутки, 9 апреля 2020 года, более 6,7 тысяч человек сдали анализы на проверку новой вирусной инфекции. Результаты тестирования будут известны в ближайшие дни.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 6736 человек, - сообщили в Смольном.

Также сейчас на карантине находится 7 958 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 6312 на самоизоляции, 1589 - контактные.

Кроме того, служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала за сутки 1065 обращений горожан. Из них 39 человек сообщили о том, что прибыли в Петербург из-за границы. Они будут обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. Также в городскую службу скорой помощи направлено 71 обращение, в полицию - 223. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU