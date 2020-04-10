Жителям Карелии предоставят поддержку на время самоизоляции из-за коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T11:07:26+03:00

2,5 миллиарда рублей планируется направить на поддержку жителей и борьбу с коронавирусом в Карелии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

В связи с распространением коронавируса, губернатор Карелии Артур Парфенчиков предложил дополнительные меры для поддержки медицины, экономика а также незащищенных жителей республики. На это он предлагает направить 2,5 миллиарда рублей. Инициативу должен будет еще рассмотреть парламент Карелии.

- 155,6 миллионов рублей выделим на предоставление единовременной денежной выплаты семьям с детьми. По 5 тысяч рублей на каждого ребенка получат семьи, которые имеют право на господдержку, если их среднедушевой совокупный доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Карелии, - рассказал Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».

Прядка 1,6 миллиардов губернатор предложил направить Минздраву на создание дополнительных коек в больницах, приобретение аппаратов ИВЛ, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и многое другое.

Еще 161 миллион предусмотрен для поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, 100 миллионов планируется направить работодателям на частичное возмещение зарплаты работникам. Компенсация предусмотрена для отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Управляющим кампаниям на покупку дезинфицирующих средств для обработки домов планируется выделить 65 миллионов рублей.

- Безусловно, поддерживаю и поправки, предложенные Законодательным собранием Карелии. Они также направлены на борьбу с коронавирусом и его последствиями, - отметил Парфенчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU