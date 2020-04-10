2020-04-10T12:24:23+03:00
Спорт

Андрей Аршавин стал курьером по доставке еды

Экс-игрок «Зенита» начал развозить продукты сидящим на карантине [видео]
Петр КИБЕР
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Андрей Аршавин начал развозить продукты болельщикам. Фото: twitter.com/zenit_spbАндрей Аршавин начал развозить продукты болельщикам. Фото: twitter.com/zenit_spb
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Пока в футболе затишье, бывший полузащитник, а ныне тренер «Зенита» Андрей Аршавин пошел работать курьером. На время режима самоизоляции спортсмен сменил квалификацию и теперь развозит продукты сидящим на карантине петербуржцам.

- Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения. Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции, - сообщает в «Твиттере» пресс-служба клуба с берегов Невы.

Болельщики «серебряного возраста», которым спортсмен привез заказанные продукты, были рады и удивлены и даже хотели обнять своего кумира, но коронавирус, карантин и поэтому обойтись пришлось лишь добрыми словами и общением на расстоянии в полтора метра.

Конечно, постоянно работать курьером прославленный и скандальный футболист не будет, но других известных зенитовцев к акции привлекать обещают.

Напомним, что по решению Российского футбольного союза все игры отменены как минимум до 31 мая.

Андрей Аршавин стал доставщиком еды.Видео: Твиттер ФК "Зенит"

ИСТОЧНИК KP.RU

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