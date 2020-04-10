2020-04-10T13:58:37+03:00
Звезды

Прижизненное издание комедии Александра Грибоедова продали на аукционе за 350 тысяч рублей

Это одна из двух книг, которая увидела своего автора
Анна ПОСЛЯНОВА
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Комедия «Молодые супруги» стала первым отдельным изданием молодого писателя. Художник: Иван КРАМСКОЙКомедия «Молодые супруги» стала первым отдельным изданием молодого писателя. Художник: Иван КРАМСКОЙ
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Уникальное издание комедии Александра Грибоедова «Молодые супруги» продали на аукционе. Уникальность его состоит в том, что это одна из двух книг Александра Сергеевича, заставших его при жизни. Мало того, это еще и первая отдельно изданная книга 20-летнего писателя.

– Какие же книги со своим именем как автора увидел при жизни Грибоедов? Таких всего две: «Молодые супруги», изданная в Петербурге в 1815 году, и одноактная комедия «Притворная неверность», переведенная с французского в соавторстве с Жандром и напечатанная также в Петербурге в 1818 году, – писал в «Рассказах о книгах» Николай Смирнов-Сокольский. – Обе комедии с успехом шли на сцене.

Книга была издана в 1815 году. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Книга была издана в 1815 году. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Книга 1815 года выпуска в цельнокожаном переплете с золотым тиснением по крышкам и корешку стала лотом торгов аукционного дома «Литфонд», прошедших 9 апреля в Москве. Украсил и так ценное издание штемпельный экслибрис (ярлычок) легендарного букиниста XIX века Павла Щапова, в библиотеке которого насчитывалось свыше 30 000 старинных томов.

Увы, несмотря на всю редкость лота, желающих побороться за него не нашлось. Книгу продали после первого же шага аукциона – за 350 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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