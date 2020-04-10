2020-04-10T14:03:31+03:00
Звезды

Жена актера Прилучного рассказала об избиении во время самоизоляции

Пара надеялась наладить отношения во время карантина в загородном доме [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жена актера Павла Прилучного рассказала о домашнем насилии во время самоизоляцииЖена актера Павла Прилучного рассказала о домашнем насилии во время самоизоляцииФото: Из личного архива
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Супруга актера Павла Прилучного, Агата Муцениеце, рассказала о домашнем насилии, которое произошло со стороны мужа в их загородном доме, где они находились вместе с детьми на самоизоляции. 9 апреля женщина опубликовала видео в Instagram своей мамы, сообщив о том, что артист поднял на нее руку.

- Пандемия дается плохо. Пишу с аккаунта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…, - поделилась она с подписчиками.

Подруга Агаты рассказала kp.ru о том, что та уже уехала с детьми в московскую квартиру. Также супруга актера собирает документы, чтобы подать на развод. Их отношения уже давно не ладились, супруги три месяца жили отдельно.

Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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