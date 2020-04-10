Жена актера Прилучного рассказала об избиении во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:03:31+03:00

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Супруга актера Павла Прилучного, Агата Муцениеце, рассказала о домашнем насилии, которое произошло со стороны мужа в их загородном доме, где они находились вместе с детьми на самоизоляции. 9 апреля женщина опубликовала видео в Instagram своей мамы, сообщив о том, что артист поднял на нее руку.

- Пандемия дается плохо. Пишу с аккаунта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…, - поделилась она с подписчиками.

Подруга Агаты рассказала kp.ru о том, что та уже уехала с детьми в московскую квартиру. Также супруга актера собирает документы, чтобы подать на развод. Их отношения уже давно не ладились, супруги три месяца жили отдельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU