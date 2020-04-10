Умер известный путешественник из Санкт-Петербурга

10 Апр 2020 2020-04-10T16:05:56+03:00

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Известный путешественник-велосипедист из Санкт-Петербурга Александр Норко умер во время похода. 62-летнего «философа добровольной простоты», как сам он себя называл, не стало 6 апреля. По предварительным данным, он отравился, перепутав безобидное растение с ядовитым.

- 6 апреля моего Саши не стало, - написала в соцсети жена путешественника Лариса. – В заключении причина смерти пока не известна, ни инсульта, ни инфаркта не обнаружено. Он сказал мне за несколько часов до смерти, что нашел корни кувшинки и будет их варить, но ошибся, по - мнению специалистов - это вех обыкновенный.

Вех обыкновенный – это очень ядовитое растение. Оно коварно своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу напоминающем брюкву или редьку. 100-200 граммов корневища достаточно, чтобы убить корону. Ранее считалось, что греческий философ Сократ отравился путем принятия сока из этого растения.

- Саша всегда называл себя философом добровольной простоты, и случайно повторил эту судьбу... Моему горю нет предела.

Удивительно, что незадолго до смерти, 14 февраля, Александр опубликовал видео, в котором рассказал своим родным о том, как бы он хотел быть погребен в случае своей смерти. Жена путешественника рассказала, что исполнить последнюю волю мужа, кремацию, она не может, так как из-за не понятных причин смерти путешественника было возбуждено уголовное дело.

Незадолго до смерти путешественник Александр Норко рассказал, как хочет быть похоронен .

ИСТОЧНИК KP.RU