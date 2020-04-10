У Петропавловской крепости сняли на видео купающихся моржей

10 Апр 2020 2020-04-10T17:44:31+03:00

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Режим самоизоляции привел к тому, что количество людей на улицах больших городов снизилось и природа начала потихоньку возвращаться в мегаполисы. Так, в самом центре Петербурга заметили двух купавшихся в воде моржей. Впрочем, это лишь шутка.

- Моржи вернулись в дикую природу из-за отсутствия туристов, - подписано видео, опубликованное на YouTUBE-канале «ЖИТЬ В КАЙФ TV Mark».

На съемке видно, как одетые в костюмы животных парни быстро раздеваются под холодным северным ветром и через секунду ныряют в ледяную воду. Она еще не успела прогреться после зимы и ее температура лишь на пару градусов выше ноля.

Впрочем, задора парней хватает на пару гребков руками назад и вперед, после чего пробирающий до костей заплыв заканчивается.

К слову, если посещение парков, скверов и садов в Петербурге до 30 апреля запрещено под угрозой штрафа, то купание в Неве и прочих водоемах – нет. Видимо, никто не думал, что желающие все же найдутся.

Двое парней искупались у Петропавловской крепости в Петербурге.Видео: youtube.com/channel/ЖИТЬ В КАЙФ TV Mark

ИСТОЧНИК KP.RU