«Перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу»: Суд завернул дело о распространении фейка в Ленобласти

10 Апр 2020 2020-04-10T19:30:58+03:00

Петербуржца, написавшего про военных и стрельбу в Мурино, не смогли отдать под суд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Мировой судья участка N°82 г. Санкт-Петербурга отказался рассматривать дело о распространении фейков и злоупотреблении свободой массовой информации, в котором обвиняли пользователя соцсети «ВКонтакте». 2 апреля он написал в одном из пабликов сомнительный комментарий.

- В протоколе указывалось, что фигурант, состоя в группе «Девяткино LIVE Мурино», опубликовал следующий комментарий (дословно из протокола): «Все закрыто. Всюду военные и Росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Этим, по мнению полиции, пользователь распространил недостоверные сведения, описывающие ситуацию в Мурино, сложившуюся в связи с коронавирусом, чем создал мнение об угрозе общественной безопасности.

Однако судья дело к рассмотрению не принял и, из-за ошибок в протоколе, оформлении других материалов и их «неполнотой», вернул полицейским.

Впрочем, это не означает, что несдержанный на язык петербуржец уйдет от ответственности. После того, как документы приведут в порядок, суд снова может дело в оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU