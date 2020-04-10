Невероятно, но факт: Розового пеликана заметили в водах Гатчины

10 Апр 2020 2020-04-10T21:03:35+03:00

Редкий гость бывал в регионе всего три раза за всю историю наблюдений [фото]

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Невероятно, но факт: 10 апреля в водах под Санкт-Петербургом заметили розового пеликана. Находкой поделился известный биолог Павел Глазков у себя во «Вконтакте». Не спешите смеяться, поскольку данная птица очень редко гостит в 47-м регионе. За всю историю наблюдений специалисты лишь дважды, до сегодняшнего дня, видели розового пеликана. Первый раз – в 1881 году в районе Ораниенбаума, а второй – в 1928 году на Ладоге.

Как птица очутилась в водах Гатчины - загадка. Фото: vk.com/id2730611

- Птицу наблюдал орнитолог Сергей Георгиевич Лобанов. Редкого гостя удалось сфотографировать. В этот раз пеликан посетил окрестности Гатчины. Получается, что птица в наши края залетела почти век спустя, - пишет Павел Глазков.

Пока что биолог и орнитолог гадают, каким образом удивительный пеликан прибыл в края Северной столицы. Добавим, что в России розовая птица обычно обитает в Крыму, у Черного моря и в дельте Волги. В нашей стране есть лишь два вида пеликанов – розовый и кудрявый. Они оба занесены в Красную книгу.

Обо всем рассказал биолог Павел Глазков. Фото: vk.com/id2730611

ИСТОЧНИК KP.RU