"Доходились": Институт травматологии имени Вредена в Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу

10 Апр 2020 2020-04-10T21:40:09+03:00

В Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу Институт травматологии и ортопедии имени Вредена. Фото: Артем КИЛЬКИН

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С 9 апреля в Петербурге закрылся на карантин НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения. Официальная причина – «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса». Работа института временно приостанавливается до особого распоряжения Роспотребнадзора.

- Мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных пациентов. Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома, вместе мы все преодолеем! – говорится в объявлении на главной странице сайта медучреждения.

Карантин продлится минимум по 23 апреля. Фото: instagram.com/medvedev_md_

Герман Медведев, один из врачей травматолого-ортопедического отделения клиники, в своем Instagram, сообщил, что все врачи и пациенты сдали тесты на коронавирус. Мужчина подверг жесткой критике тех горожан, кто не самоизолировался дома по просьбе властей и врачей.

- Доигрались, допрыгались, доходились, дохлопались. Не нужно аплодисментов. Была просьба просто сидеть дома. Часть врачей закрыта с пациентами на отделениях. Введен продивоэпидемический режим. Мы все сдали тесты на коронавирус. Списки поданы в Роспотребнадзор. Мы считаемся условно инфицированными и подлежим карантину, что равно самоизоляции. Так же как и наши семьи. Гуляйте дальше, дебилы, - пишет врач.

Согласно объявлению на дверях медучреждения, карантин продлится минимум по 23 апреля.

Врач клиники жестко раскритиковал людей, которые не сидят дома на самоизоляции. Фото: instagram.com/medvedev_md_

ИСТОЧНИК KP.RU