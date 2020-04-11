2020-04-11T14:35:00+03:00
Общество

В Мурино, Кудрово и Сосновый Бор дружинники с полицией вышли проверять режим самоизоляции

Нарушителей карантина будут предупреждать и штрафовать
Петр КИБЕР
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В Мурино, Кудрово и Сосновом Бору будут проверять соблюдение карантина.В Мурино, Кудрово и Сосновом Бору будут проверять соблюдение карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Рейды по трем городам Ленинградской области пройдут в эти выходные. По поручению губернатора Александра Дрозденко, полицейские и дружинники 11 и 12 апреля будут проверять жителей Кудрово, Мурино и Соснового Бора на соблюдение режима самоизоляции.

- Представители органов власти, добровольных народных дружин и полиции также проверят работу организаций в этих поселениях в части соблюдения ими мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Среди инспекторов будут специалисты комитета государственного жилищного надзора и контроля, комитета по ЖКХ, комитета по труду и занятости, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

За каждым ведомством закреплена своя зона ответственности и свои, если будут, нарушители, которым выпишут протоколы.

И если простых горожан полицейские и дружинники пока просто предупреждают, то предпринимателям грозят серьезные штрафы. Впрочем, в Ленобласти уже есть 79 административных дел на физических лиц за нарушение карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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