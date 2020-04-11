В Ленобласти нашли нелегальный хостел, в котором жили 154 мигранта, 14 из них – с признаками ОРВИ

11 Апр 2020 2020-04-11T20:35:27+03:00

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Нелегальный хостел, в котором жили полторы сотни мигрантов, нашли в поселке Новосергиевка в ленинградской области. О гостинице с гастарбайтерами, часть из которых были больными, в полицию сообщили местные жители.

- В оперативный штаб Ленобласти поступила информация о нелегальном хостеле в Новосергиевке. Рейд Роспотребнадзора, Следкома и ГУВД выявил общежитие, где проживали 154 человека, 14 из которых с симптомами ОРВИ проживали изолированно, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сам хостел тут же закрыли на карантин. Владелец здания, который сдавал помещение в аренду, уже обязался обеспечить постояльцев едой и всем необходимым, а также выставить охрану, чтобы на нарушался режим изоляции.

Сейчас у всех мигрантов сотрудники Роспотребнадзора взали пробы на коронавирусную инфекцию, а полицейские начали искать фирму, на которую работали живущие в хостеле гастарбайтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU