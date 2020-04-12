2020-04-12T13:42:29+03:00
Происшествия

В опустевшем из-за коронавируса Санкт-Петербурге разыскивают лысого педофила в кожаном плаще

Неизвестный мужчина на протяжении двух дней пытался совратить девятиклассницу в Центральном районе города
Сергей ВОЛЧКОВ
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Неизвестного злоумышленника разыскивает полиция.Неизвестного злоумышленника разыскивает полиция.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Кое-кто, похоже, воспринял массовый уход жителей Северной столицы на карантин как возможность заниматься грязными делами без лишних свидетелей. Как сообщил «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 12 апреля, источник в правоохранительных органах, городская полиция усиленно ищет мужчину, который на протяжении двух дней пытался совратить 16-летнюю девочку.

- По заявлению матери потерпевшей, злоумышленник 9 и 10 апреля около 20:30, находясь в арке одного из домов по улице Восстания, демонстрировал девочке, учащейся в девятом классе, свои половые органы, когда она выходила гулять с собакой, - отметил источник.

Также по словам сотрудника, не известному пока эксгибиционисту на вид 60-65 лет, он лысый, имеет острый нос и крупные щеки. Одет растлитель был в кожаный плащ до колен и кожаные ботинки темного цвета. Если мужчину поймают (а скорее всего, так и случится), ему будет светить уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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